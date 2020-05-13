МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск банка "Возрождение", входящего в группу ВТБ, о взыскании около 2,9 миллиарда рублей с подмосковного ОАО "Зарайскхлебопродукт", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 12 мая, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не сообщаются.

Арбитражный суд Московской области в сентябре 2019 года признал ОАО "Зарайскхлебопродукт" банкротом, а компании открыто конкурсное производство. Предприятие владеет зерновым элеватором в Зарайске.

Банк "Возрождение" в 2018 году был приобретен ВТБ у структур Дмитрия Ананьева, который вместе с братом Алексеем ранее контролировал также Промсвязьбанк. После объявления о санации последнего контрольный пакет "Возрождения" был выставлен на продажу.