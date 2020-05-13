МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль к вечеру растерял дневной рост и ушел в минус против доллара и евро.

Падение рынка нефти усилило давление на курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.34 мск повышался на 49 копеек, до 74,2 рубля, курс евро — на 36 копеек, до уровня 80,29 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар опускался до 73,09 рубля, евро — до 79,46 рубля.

РУБЛЬ ПОШЕЛ ЗА НЕФТЬЮ

Российская валюта в течение среды торговалась с оглядкой на рынок нефти.

Марка Brent днем повышалась до 30,54 доллара за баррель, однако вечером нефть теряла 2,2% до 29,31 доллара за баррель. Негативный фон создали сообщения ОПЕК, которая снова скорректировала вниз прогноз спроса на нефть в текущем году, теперь ожидая его рекордного падения — более чем на 9 миллионов баррелей в день.

Фондовые рынки мира также попали под давление на фоне снижения вероятности смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. Это понизило аппетит инвесторов к рисковым активам.

Рынки отреагировали на заявление главы ФРС США Джерома Пауэлла. По его словам, позиция регулятора по отрицательным ставкам не изменилась, и этот инструмент по-прежнему не рассматривается. Во вторник американский президент Дональд Трамп призвал ФРС воспользоваться инструментом отрицательных процентных ставок, как это делают другие страны, для поддержки экономики.

Определенную поддержку рублю оказали итоги аукционов Минфина России, который в условиях улучшения настроений инвесторов и возобновления роста цен на вторичном рынке разместил в среду ОФЗ двух серий на 128 миллиардов рублей, показав тем самым четвертый по объему результат за всю историю рынка при спросе выше 202 миллиарда.

В итоге доллар и евро вечером повышались к рублю на 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти колебалась при этом колебалась выше уровня 2,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается, что в четверг курс будет колебаться в диапазоне 72,8-74,5 рубля за доллар, оценивает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"Полагаем, что ожидания инвесторами новых шагов по снижению ставки ЦБ в начале лета сохраняют потенциал для продолжения роста россии?ских долговых бумаг. При отсутствии новых негативных шоков на рынках, в том числе в нефти, курс может сохранять стабильность в диапазоне 73-75 рублей за доллар", — добавил он.

Рубль пытается держать оборону вопреки внешним негативным факторам и не так сильно снижается, как мог бы, спрос на отечественную валюту может быть связан с присутствием на рынке регулятора, продающего валюту, рассуждает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".