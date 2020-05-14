МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Московская биржа считает невозможным перерасчет экспирации по апрельским фьючерсам WTI с отрицательной ценой, так как это будет означать изменение условий уже заключенных сделок и существенные убытки для ряда участников рынка, сообщили РИА Новости в пресс-службе торговой площадки в ответ на письмо Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Ранее в среду НАУФОР направило Мосбирже письмо (текст имеется в распоряжении РИА Новости) с предложением рассмотреть вопрос об участии торговой площадки в реструктуризации убытков клиентов по апрельским фьючерсам WTI с отрицательной ценой.

"Участники рынка не ставят под сомнение, что биржа поступила в соответствии с правилами. Кроме того, действия биржи предотвратили потенциально более значительные убытки трейдеров. Поэтому, разговоры о компенсации отдельным брокерам представляются необоснованными. Перерасчет цены экспирации невозможен, так как это будет означать изменение условий уже заключенных сделок и существенные убытки для ряда участников рынка", — говорится в комментарии пресс-службы Московской биржи.

Котировки фьючерсов на нефть WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений, на Нью-Йоркской товарной бирже они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже торги этим фьючерсом в тот же день завершились раньше и на отметке 8,84 доллара. А NYMEX по итогам продолжавшихся 20 апреля торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара.

Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX.