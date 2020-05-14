МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Российские банки в апреле сократили число выданных потребительских кредитов до 580 тысяч ссуд, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 2,7 раза, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В апреле 2020 года было выдано 0,58 миллиона кредитов на покупку потребительских товаров, что на 60% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в апреле 2020 года сокращение выдачи потребительских кредитов оказалось еще более существенным — на 63,7% (в апреле 2019 года – 1,59 миллиона единиц)", — подсчитали аналитики.

По их данным, падение выдачи в апреле текущего года в месячном выражении оказалось сопоставимым с сокращением, зафиксированным в кризисном январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года. Тогда выдача потребкредитов упала на 61,3%.

Наибольшее количество потребкредитов за апрель текущего года было выдано в Москве (30 тысяч ссуд), Московской области (25,3 тысячи), Башкирии (20,7 тысячи), Свердловской области (20,3 тысячи) и Санкт-Петербурге (17,8 тысячи).

Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено практически во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Краснодарский край (-73,9%), Ростовская область (-66%), Ставропольский (-65,8%) и Пермский (-65,5%) края, а также Республика Татарстан (-63,2%).

"Текущая ситуация в розничном кредитовании, безусловно, шоковая. При этом онлайн-кредитование продолжает работать с небольшим снижением, а многие лидеры рынка даже нарастили свои объемы по сравнению с мартом 2020 года. В свою очередь офлайн-кредитование в прошлом месяце, по сути, "встало". В целом, на наш взгляд, становится все более очевидным, что будущее в розничном кредитовании – за дистанционными каналами продаж", — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.