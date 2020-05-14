МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Курс доллара торгуется разнонаправленно по отношению к иене и доллару после заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.09 мск курс доллара к иене снижался до 106,79 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,02 иены. Курс евро к доллару снижался до 1,0805 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0816 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 100,29 пункта.

Трейдеры обратили внимание на заявление главы ФРС Джерома Пауэлла накануне. Так, по его словам, позиция регулятора по отрицательным ставкам не изменилась, и этот инструмент по-прежнему не рассматривается. Он также добавил, что кризис вокруг коронавируса вызывает опасения в долгосрочной перспективе, а более продолжительный спад может нанести заметный ущерб производственному потенциалу страны.

"Доллару удалось стабилизироваться после комментария Пауэлла об отрицательных ставках, но теперь динамика доллара довольно нейтральная", — сказал агентству Рейтер менеджер отдела исследований Gaitame.com Research Institute Такуя Канда (Takuya Kanda).

Также некоторую поддержку курсу доллара оказывают ожидания инвесторов статистики по безработице США. Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США до 2,5 миллиона с 3,2 миллиона.