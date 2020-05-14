МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Курс рубля колеблется недалеко от уровней предыдущего закрытия к доллару и евро в начале дня, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск четверга рос на 4 копейки – до 73,98 рубля, курс евро снижался на 7 копеек, до 79,84 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,78% — до 29,71 доллара за баррель.

Курс доллара на старте торгов снижался на 6 копеек, евро – на 11 копеек.