Рынок акций усилил снижение, индекс РТС упал ниже 1100 пунктов
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение, долларовый индекс РТС упал ниже "круглой" отметки в 1100 пунктов впервые с 4 мая, следует из данных торгов Московской биржи.
На старте торгов индекс Мосбиржи пробил вниз отметку в 2600 пунктов – минимума также с 4 мая.
Индекс Мосбиржи к 11.02 мск снижался на 0,91%, до 2581,36 пунктов, индекс РТС — на 1,11%, до 1098,02 пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20200514/831442492.html