МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение, долларовый индекс РТС упал ниже "круглой" отметки в 1100 пунктов впервые с 4 мая, следует из данных торгов Московской биржи.

На старте торгов индекс Мосбиржи пробил вниз отметку в 2600 пунктов – минимума также с 4 мая.

Индекс Мосбиржи к 11.02 мск снижался на 0,91%, до 2581,36 пунктов, индекс РТС — на 1,11%, до 1098,02 пункта.