МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг снижаются более чем на 1% после заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о перспективах восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.00 мск британский индекс FTSE 100 опускался на 1,71% — до 5803 пунктов, французский CAC 40 — на 1,56%, до 4277,36 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,32%, до 10403,8 пункта.

В среду Пауэлл заявил, что кризис вокруг коронавируса вызывает опасения в долгосрочной перспективе, а более продолжительный спад может нанести заметный ущерб производственному потенциалу экономики и другим сферам. Как пишет агентство Рейтер, Пауэлл также предупредил о вероятности рецессии хуже, чем когда-либо со времен Второй мировой войны.

Рынки также обеспокоены рисками второй волны заражений.

"Вопрос в том, получим ли мы вторую волну (заражений)… это было бы моим самым большим страхом", — цитирует агентство директора по инвестициям Adansonia Capital Тони Хантли (Tony Huntley).

Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Акции Raiffeisen Bank International снижаются на 1% после сообщения о снижении консолидированной прибыли за первый квартал на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.