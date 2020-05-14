МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Курс доллара слабо изменяется по отношению к большинству основных мировых валют в ожидании еженедельных данных по рынку труда США, которые будут опубликованы в четверг до открытия торгов на американских биржах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.30 мск курс доллара к иене снижался до 106,83 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,02 иены. Курс евро к доллару опускался до 1,0809 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0816 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 100,25 пункта.

Инвесторы предпочитают воздержаться от активных действия на рынке перед еженедельными данными министерства труда США по заявкам на пособие по безработице. Согласно прогнозам, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 мая, снизилось до 2,5 миллиона с показателя предыдущей недели в 3,169 миллиона. Это может быть уже шестое снижение показателя подряд после рекордного роста до 6,87 миллиона в начале апреля.

Поддержку индексу доллара, который торгуется в районе трехнедельного максимума в 100,44 пункта, оказывают комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла. В среду он заявил, что связанный с коронавирусом кризис вызывает опасения относительно более долгосрочных перспектив экономики. В то же время он отметил, что позиция регулятора по отрицательным ставкам не изменилась, и этот инструмент по-прежнему не рассматривается.

Аналитики MUFG, мнение которых приводит агентство Рейтер, сказали, что заявление Пауэлла способствовало отказу от риска, "что также помогает поддержать доллар США".