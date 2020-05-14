МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть ускорился в четверг днем после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.36 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,84% — до 30,31 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — на 4,43%, до 26,41 доллара за баррель. Утром рост цен не превышал 1,5%.

Трейдеры в четверг отыгрывают данные майского доклада МЭА, в котором агентство снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году до рекордных 8,6 миллиона баррелей в сутки с прошлого прогноза в 9,3 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, МЭА ожидает, что добыча нефти в США в четвертом квартале может упасть на 2,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем на конец 2019 года, при этом снижение по итогам 2020 года может составить 1,1 миллиона баррелей в сутки.

Как пишет агентство Рейтер, банк Goldman Sachs улучшил оценку мирового спроса на нефть в мае на 1,4 миллиона баррелей в сутки — до снижения на 16 миллионов баррелей в сутки по сравнению с уровнями до коронавируса. Банк также считает, что восстановление спроса на нефть и снижение добычи приведут к дефициту на мировом рынке нефти в июне. Тем не менее, Goldman Sachs сохранил свои прогнозы по летним ценам на нефть на уровне 30 долларов за баррель нефти марки Brent и 28 долларов за баррель WTI.