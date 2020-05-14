МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы заметно опускаются в четверг на росте опасений относительно перспектив развития экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 1,07%, до 22917,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,88%, до 8913,38 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,92%, до 2787,38 пункта.

Ранее трейдеры с оптимизмом оценивали смягчение карантинных мер в стране, которые дали инвесторам надежду на скорое восстановление экономической активности. Однако накануне глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл отметил, что кризис вокруг коронавируса вызывает опасения в долгосрочной перспективе, а более продолжительный спад может нанести заметный ущерб производственному потенциалу экономики и другим сферам.

Также игроки рынка ожидают статистику по числу заявок на пособие по безработице в США. Эксперты прогнозируют, что за минувшую неделю показатель снизился на 669 тысяч с данных предыдущей недели в 3,169 миллиона и составил 2,5 миллиона человек.