МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Дополнительные продажи валюты со стороны ЦБ РФ удержали весной курс рубля от более глубокой просадки, без них доллар мог быть стоить на 10 рублей больше, оценили опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Банк России за два месяца с начала продаж валюты на внутреннем рынке реализовал ее на 569,5 миллиарда рублей, свидетельствуют данные российского финансового регулятора.

ЦБ 10 марта начал упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, пояснив, что такое решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

Это произошло после обвала цен на нефть — основного продукта российского экспорта — в отсутствие на тот момент договоренности ОПЕК+ о продолжении ограничения её добычи после 31 марта. Так, накануне этого решения, в понедельник, нефтяные котировки обвалились более чем на 30%.

Помимо этого, с 19 марта ЦБ продает дополнительные объемы валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках реализации продажи пакета акций Сбербанка правительству. Эти продажи проходят при цене нефти российской марки Urals ниже 25 долларов за баррель.

ЦБ НЕ ОТДАЛ ДОЛЛАРУ 10 РУБЛЕЙ

ЦБ за два месяца продал валюты более чем на 7 миллиардов долларов, оценил начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Бюджетное правило не рассчитано на столь резкие колебания нефтяных цен: поэтому еще в марте должны были осуществляться покупки валюты на 6,3 миллиарда рублей в день, а с 7 апреля Минфин должен был уже продавать валюту на 3,5 миллиарда рублей в день, рассуждает эксперт.

"Это означает, что если бы операции осуществлялись жестко в рамках бюджетного правила — то за эти два месяца было бы в сумме куплено валюты на 50-60 миллиардов рублей, и поддержки для рубля просто не было бы. В таких условиях мы могли бы увидеть курс доллара на 8-10 рублей выше, чем он сформировался в итоге. В этом плане действия ЦБ по опережающим продажам в рамках бюджетного правила и продажам валюты от сделки с акциями Сбербанка были своевременны и не допустили чрезмерного ослабления рубля", — сказал Сусин.

После 10 марта Минфин остановил покупки валюты, в то время как ЦБ РФ начал балансирующие продажи, напоминает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. В итоге в марте по бюджетному правилу в интересах Минфина ЦБ купил валюты в объеме 0,8 миллиарда долларов, а продал в рамках упреждающих мер 1,8 миллиарда долларов. В апреле продажи валюты составили по бюджетному правилу 0,8 миллиарда долларов, в рамках сделки по Сбербанку — еще 4 миллиарда, а за первые дни мая — 0,24 миллиарда и 0,21 миллиарда долларов соответственно, оценил он.

"В марте сальдо операций с валютой Минфина и ЦБ было достаточно скромным и не слишком повлияло на курс. Если бы ЦБ не предлагал дополнительные объемы, средний за март курс доллара был бы всего на 1-2 рубля выше. В апреле дополнительные продажи оказали более существенное влияние: без них доллар был бы в среднем дороже на 6,5-10 рублей", — оценил Вайсберг.

При нынешней цене на нефть можно было ожидать курс в диапазоне 80-90 рублей за доллар, но он заметно ниже, также оценил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке компании "Фридом финанс" Георгий Ващенко.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В настоящее время цены на нефть растут, что улучшает ситуацию с торговым балансом РФ, говорит Вайсберг. Объемы, валюты, предложенные Минфином, относительно текущего уровня цен несколько избыточны, что будет позитивно влиять на курс рубля, считает он.

Торговый баланс РФ остается положительным (в районе 10 миллиардов долларов в месяц), и это важный фактор стабильности рубля, считает Ващенко. "Стоит отметить низкую сезонную активность импортеров в связи с режимом самоизоляции, спрос на товары и услуги из-за границы резко упал. Отмена режима самоизоляции, на мой взгляд, не приведет к росту спроса на валюту, поскольку потребительский и совокупный спрос пока на низком уровне", — добавил он.

Режим ограничений предопределил низкий спрос на валюту со стороны импортёров, поэтому даже не очень большие продажи валюты ЦБ неплохо поддержали курс рубля, рассуждает советник генерального директора "Открытие Брокер" по макроэкономике Сергей Хестанов. "Пока никаких изменений в работе бюджетного правила РФ не предполагается. Расход международных резервов для его реализации настолько мал, что вряд ли в ближайшее время стоит ждать отхода ЦБ от этой практики", — говорит он.

Рубль получает поддержку от значительного сокращения импорта в апреле-мае и отсутствия спроса на валюту для туристических поездок, считает Сусин. В то же время в Россию только начинает поступать выручка от цен на нефть ниже 20 долларов за баррель, что может оказать сильное давление на курс рубля в конце мая – июне, особенно если станет заметным постепенное восстановление потребления и импорта, предупреждает он.

"В этих условиях правило продажи валюты при цене нефти ниже 25 долларов за баррель сорта Urals может быть пересмотрено Центробанком, так как оно не является жестким и продажи валюты от сделки с пакетом Сбербанка могут вырасти. Здесь важно понимать, что восстановление цен на нефть не снимает необходимости продать валюты на сумму около 1 триллиона рублей от сделки в текущем году. Новый график этих продаж, видимо, будет определяться ситуацией на рынке и направлен на сглаживание чрезмерной волатильности курса", — резюмировал Сусин.