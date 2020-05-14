МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки США в четверг снижаются на 1,6-1,8% на фоне опасений за перспективы экономики и после выхода слабой статистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.55 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 1,78%, до 22833,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,63%, до 8718,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,7%, до 2772,09 пункта.

На рынках по-прежнему наблюдается настроение ухода от риска, что приводит к снижению фондовых рынков. В среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл выразил обеспокоенность по поводу долгосрочного влияния пандемии на экономику, при этом он исключил вероятность введение отрицательной процентной ставки, о которой ранее на неделе говорил президент страны Дональд Трамп.

"Комментарии Пауэлла стали напоминанием фондовым "быкам" о том, что экономику нельзя просто включить, и когда она начнет восстанавливаться, процесс может оказаться более постепенным, чем ожидалось", — заявил агентству Рейтер старший рыночный стратег FXTM Хуссейн Сайед (Hussein Sayed).

Обеспокоенность за отношения США и КНР также сдерживает настроения трейдеров. Ранее в четверг Трамп заявил, что "очень разочарован в Китае". Президент также допустил, что США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.

Влияет на торги очередная слабая макростатистика по стране. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 9 мая снизилось слабее ожиданий — до 2,981 миллиона при прогнозе в 2,5 миллиона, неделей ранее показатель составлял 3,176 миллиона. Ранее в мае минтруда США сообщило, что безработица в стране в апреле подскочила до 14,7% с мартовских 4,4%. Это рекордный уровень с 1940 года.