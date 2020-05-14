МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Золото дорожает в четверг вечером на фоне роста опасений относительно перспектив развития экономики, пострадавшей от распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.56 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,35%, или на 23,2 доллара — до 1739,85 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,3% — до 16,032 доллара за унцию.

Трейдеры отказываются от покупки рисковых активов в пользу активов-"убежищ", к которым относится золото, на фоне роста опасений вокруг состояния и развития мировой экономики.

Трейдеры обратили внимание на слова главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о том, что кризис вокруг коронавируса вызывает опасения в долгосрочной перспективе, а более продолжительный спад может нанести заметный ущерб производственному потенциалу экономики и другим сферам.

Поддержку золоту также оказывает статистика по числу заявок на пособие по безработице в США, которая снова оказалась хуже ожиданий аналитиков. Так, за минувшую неделю показатель уменьшился на 195 тысяч, до 2,98 миллиона, хотя эксперты ожидали показателя на уровне в 2,5 миллиона заявок.