МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в четверг вечером на фоне ожиданий Международного энергетического агентства (МЭА) меньшего падения спроса на сырье в этом году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.02 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,15% — до 30,4 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть марки WTI — также на 4,15%, до 26,34 доллара за баррель. Утром рост цен не превышал 1,5%.

Цены на нефть растут после того, как накануне сырье уверенно дешевело на фоне выхода доклада ОПЕК. Организация скорректировала вниз прогноз спроса на нефть в текущем году, теперь ожидая его рекордного падения — более чем на 9 миллионов баррелей в день, до среднего уровня в 91,1 миллиона баррелей в сутки. Сегодня трейдеры отыгрывают данные майского доклада МЭА.

Ранее в ходе торгов МЭА опубликовало доклад, в котором агентство снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году до 8,6 миллиона баррелей в сутки с прошлого прогноза в 9,3 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, МЭА ожидает, что добыча нефти в США в четвертом квартале может упасть на 2,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем на конец 2019 года, при этом снижение по итогам 2020 года может составить 1,1 миллиона баррелей в сутки.