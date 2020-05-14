МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам незначительно растет в четверг вечером после выхода данных о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице в США, это снижение при этом оказалось умереннее, чем ожидалось, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск курс доллара к иене рос до 107,03 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,02 иены, курс евро к доллару опускался до 1,0814 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0816 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 100,28 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 9 мая снизилось слабее ожиданий — до 2,981 миллиона при прогнозе в 2,5 миллиона. Неделей ранее показатель составлял 3,176 миллиона.

Кроме того, накануне глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл выразил опасения по поводу долгосрочного влияния пандемии коронавируса на экономику.

Поэтому в целом сейчас на рынках наблюдается настроение ухода от риска. Фондовые рынки США опускаются в пределах 1% по основным индексам, Европы — падают на 2-3%. Доллар традиционно выступает активом, спрос на который поддерживается в случае усиления экономических рисков, поэтому текущие оценки и статистические данные положения в США его поддерживают.