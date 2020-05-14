МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг закрылись снижением в пределах 3%, инвесторы обеспокоены перспективами экономики после предупреждения главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о долгосрочном влиянии пандемии нового коронавируса, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам сессии четверга британский индекс FTSE 100 упал на 2,75%, до 5741,54 пункта, французский CAC 40 — на 1,65%, до 4273,13 пункта, немецкий DAX — на 1,95%, до 10337,02 пункта.

Трейдеры, в частности, отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о том, что Штаты могли бы полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом, в которой Трамп считает виновным эту страну.

Кроме того, накануне глава Федрезерва выразил обеспокоенность по поводу долгосрочного влияния коронавируса на экономику.

"Изменения аппетита к риску после вчерашнего осторожного выступления Пауэлла и главным образом на фоне новостей о карантинных мерах останутся главным драйвером", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Uniсredit.