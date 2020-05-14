МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Рынок акций РФ снизился на фоне ухудшения конъюнктуры внешних фондовых рынков.

Уверенный рост нефтяных котировок оказал поддержку стоимости акций нефтегазового сектора, акции "Сургутнефтегаза" подскочили почти на 8%.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов снизился на 0,56%, до 2590,31 пункта, индекс РТС — на 0,67%, до 1102,98 пункта.

РЫНОК ПОД ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российский фондовый рынок в четверг торговался в минусе. Западные биржевые площадки задавали негативный тон, их фондовые индексы вечером теряли 0,4-2,8%.

На рынках наблюдается уход от риска на опасениях по поводу экономических перспектив. В среду глава ФРС США Джером Пауэлл выразил обеспокоенность по поводу долгосрочного влияния пандемии на экономику, при этом он исключил вероятность введение отрицательной процентной ставки, о которой ранее на неделе говорил президент страны Дональд Трамп.

Кроме того, остаются повышенными риски торгового противостояния США и Китая, говорят аналитики.

Рынок нефти рос в течение дня и вечером прибавлял 4,25%, до 30,43 доллара за баррель. МЭА опубликовало доклад, в котором агентство снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году до 8,6 миллиона баррелей в сутки с прошлого прогноза в 9,3 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, МЭА ожидает, что добыча нефти в США в четвертом квартале может упасть на 2,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем на конец 2019 года, при этом снижение по итогам 2020 года может составить 1,1 миллиона баррелей в сутки.

В лидерах роста цены на таком фоне оказались акции "Сургутнефтегаза" (+7,8% "обычка", +2,3 префы), "Башнефти" (+1,1%), "Лукойла" (+1,1%), "Татнефти" (+0,9%). Снизились акции "Мосбиржи" (-8,5%), по которым сегодня произошла дивидендная отсечка. Также подешевели акции "Магнита" (-3,4%), "Норникеля" (-3,2%), АФК "Система" (-2,5%), "Яндекса" (-2,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ходе сессии индекс Мосбиржи отступал ниже 2570 пунктов, однако закрепление рынка энергоносителей выше 30 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent позволило ему отыграть большую часть потерь, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом с технической точки зрения индекс Мосбиржи продолжает двигаться в рамках сценария снижения, целью которого могут стать годовые минимумы (около 2074 пунктов). Для его отмены "быкам" необходимо преодолеть сопротивление, расположенное на уровне 2700 пунктов, что будет сигнализировать о росте вероятности продолжения волны восстановления", — оценил он.

Завтра внешний фон и цены на нефть останутся определяющими для настроений на рынке РФ, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер". "По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в пятницу будет колебаться в диапазоне 2560-2650 пунктов", — оценил он.