МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль к вечеру оставался в плюсе против доллара и евро, несмотря на падение спроса на рисковые активы и, в частности, высокодоходные валюты.

Ощутимый рост рынка нефти оказал поддержку курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.42 мск снижался на 22 копейки, до 73,72 рубля, курс евро — на 41 копейку, до уровня 79,50 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта в течение четверга торговалась, плавно переходя от роста к снижению и обратно. Противоречивый фон создавался внешними сигналами.

Так, на глобальных рынках наблюдается уход от риска из-за опасений по поводу экономических перспектив мировой экономики. В среду глава ФРС США Джером Пауэлл выразил обеспокоенность по поводу долгосрочного влияния пандемии на экономику, при этом он исключил вероятность введения отрицательной процентной ставки, о которой ранее на неделе говорил президент страны Дональд Трамп.

Кроме того, остаются повышенными риски торгового противостояния США и Китая, говорят аналитики. Все это в сумме давит на курсы валют развивающихся рынков.

Однако рынок нефти рос в течение дня и вечером прибавлял 6,6%, до 31,11 доллара за баррель. МЭА опубликовало доклад, в котором агентство снизило оценку падения спроса на нефть в 2020 году до 8,6 миллиона баррелей в сутки с прошлого прогноза в 9,3 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, МЭА ожидает, что добыча нефти в США в четвертом квартале может упасть на 2,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем на конец 2019 года, при этом снижение по итогам 2020 года может составить 1,1 миллиона баррелей в сутки.

В итоге доллар и евро вечером снижались к рублю на 0,3-0,5%. Рублевая цена нефти при этом колебалась выше уровня 2,3 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Улучшение ситуации на рынке энергоносителей поддержало рубль, позволив ему отыграть потери, и вернуло американскую валюту ниже 74 рублей, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом рост рубля сдержала динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем демонстрировали снижение, что не позволило рублю продемонстрировать более уверенный рост. Отметим, что доллар продолжает консолидироваться в диапазоне 73-75 рублей и пока не видно поводов, которые привели бы к выходу из данного коридора", — добавил он.

Доллар завершит неделю в диапазоне 73,5-74,5 рубля, оценивает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"На рынках все еще сохраняется повышенная тревожность – в мае инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию. В этих условиях аппетиты к покупке риска могут сокращаться, а давление на рисковые активы возрастать. В то же время, при отсутствии новых негативных шоков на нефтяном рынке, а также при сохранении динамики роста на россии?ском долговом рынке потенциал рублевого ослабления остается ограниченным", — добавил он.