МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Компания Facebook на следующей неделе запустит для всех пользователей сервис групповой видеосвязи Messenger Rooms, сообщил её глава Марк Цукерберг на своей страничке в этой социальной сети.

"Messenger Rooms — это групповые видеочаты, предназначенные для социального взаимодействия. В них нет ограничений по времени, они могут вместить до 50 человек, и вы можете создать их бесплатно через Messenger или Facebook", — сообщил он, уточнив, что сервис уже работает в США, Канаде и Мексике, а на следующей неделе станет доступным по всему миру.

Цукерберг указал, что в нынешних условиях люди предпочитают использовать видеочаты для общения, и WhatsApp и Messenger, по его словам, уже стали самыми популярными серверами для видеосвязи. При этом он отметил, что большая часть людей сейчас используют видеосервисы для работы.

Уточняется, что пользователи смогут создать видеочат в Messenger Rooms и пригласить туда людей, отправив им ссылку. Кроме того, можно создать видеочат для всех друзей в Facebook, который будет отображаться в верхней части новостной ленты. Цукерберг отметил, что "вы сможете… посмотреть, кто заходит, чтобы поздороваться".

Соцсеть Facebook была основана Цукербергом, тогда ещё 19-летним американским студентом, в феврале 2004 года. Штаб-квартира компании расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.