МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи в первом квартале 2020 года по МСФО выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90,7%, до 5,904 миллиарда рублей, следует из сообщения биржи.

Скорректированная чистая прибыль выросла на 30,9%, до 6,6 миллиарда рублей, указывается там же.

Показатель EBITDA в отчетном периоде вырос на 72,8%, до 8,23 миллиарда рублей относительно показателя годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла за отчетный период на 26,5%, до 9,1 миллиарда рублей. Скорректированная рентабельность по EBITDA повысилась на 5,9 процентного пункта — до 76%.

Операционные доходы выросли за отчетный период на 16,6%, до 11,988 миллиарда рублей.

Операционные расходы за квартал снизились в годовом выражении на 1,6%, до 3,678 миллиарда рублей. "Строгий контроль над операционными расходами позволил добиться их снижения на 1,6% даже в сложных условиях пандемии коронавируса", — поясняется в сообщении.

"Чистый процентный доход за первый квартал вырос на 2,1% по сравнению с первым кварталом 2019 года за счет увеличения объемов клиентских остатков в российских рублях и долларах США и реализованных доходов от переоценки инвестиционного портфеля", — приводятся в сообщении площадки слова финансового директора биржи Максима Лапина.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными лицами, превысило 2 миллиона, говорится в сообщении Московской биржи.

"Общее количество физических лиц с брокерскими счетами составляет 5 миллионов человек на 15 мая 2020 года, число открытых ИИС – свыше 2 миллионов", — указывается там же.

"У нас количество физических лиц, участвующих в торгах, растет. Количество физических лиц на рынке акций выросло до такого уровня, когда отток иностранцев с этого рынка в значительной мере компенсировался входом русского частного инвестора в покупку наших домашних акций… Мы считаем это (приход частных инвесторов – ред.) хорошей, здоровой долгосрочной тенденцией", — прокомментировал Лапин.

Доля Московской биржи на российском валютном спот-рынке выросла в первом квартале и превысила 50% на фоне роста волатильности, остальное пришлось на внебиржевые торги, рассказал он.

"Если в конце прошлого года сплит (соотношение – ред.) между рынками был 60% вне биржи и 40% на бирже, то в первом квартале он перевернулся – больше сделок стало делаться на бирже из-за гарантии исполнения. Это классическое следствие волатильности. … То есть, мы были меньше половины рынка в прошлом году и больше половины в первом квартале по спот-рынку", – сказал Лапин.

КОМИССИОННЫЙ ДОХОД

Комиссионный доход Московской биржи за первый квартал вырос на 29,3% в годовом выражении, до 7,91 миллиарда рублей, благодаря росту объема комиссий на рынках акций, срочном и валютном рынках, говорится в сообщении торговой площадки.

В частности, комиссионные доходы на рынке акций выросли в 2,7 раза, до рекордного уровня 1,117 миллиарда рублей, за счет увеличения объемов биржевых торгов до также максимальной за всю историю отметки – 6,263 триллиона рублей. А капитализация рынка акций на 31 марта составила 39,73 триллиона рублей (505,61 миллиарда долларов), указывается там же.

Квартальные объемы торгов на срочном рынке Московской биржи выросли на 79,6% по сравнению с первым кварталом 2019 года – до 33,56 триллиона рублей. А рост в два раза объемов операций с валютными и фондовыми деривативами и в 1,5 раза — с товарными обусловил менее выгодную структуру эффективной комиссии, но позволил достичь здесь рекордного квартального показателя комиссионного дохода, который вырос на 67,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,099 миллиарда рублей, говорится в сообщении биржи.

Кроме того, по сообщению Московской биржи, объемы торгов на валютном рынке за квартал увеличились у неё на 6,7%, до 80,851 триллиона рублей, на фоне роста волатильности. А структура торгов сместилась в сторону более доходного спот-сегмента, оборот которого вырос на 44,2%; объемы сделок своп уменьшились на 4,1%, уточняется там же. Комиссионный доход здесь вырос на 22,8%, до 1,07 миллиарда рублей.

Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли на 21,9% по сравнению с первым кварталом 2019 года (без учета однодневных облигаций), до 655,1 миллиона рублей, объемы торгов увеличились на 36,2%, до 6,278 триллиона, в основном за счет увеличения объемов торгов на вторичном рынке ОФЗ. "Изменение эффективной комиссии на рынке облигаций обусловлено снижением доли первичных размещений в общем объеме торгов и небольшим объемом размещений корпоративных облигаций", — указывается там же.

Наконец, объемы торгов на денежном рынке выросли на 20,3%, до 1,722 миллиарда рублей, при этом комиссионные доходы снизились на 2,8%, сообщает биржа. "Разнонаправленная динамика обусловлена сокращением сроков инструментов с более высокой стоимостью – РЕПО с КСУ и уменьшением объемов открытых позиций", — поясняется там. Комиссионные доходы за расчетно-депозитарные услуги выросли на 17,5%, до 1,394 миллиарда рублей, прочие комиссионные доходы – на 25,1%, до 852 миллиона.