МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Московская биржа не видит оснований для формирования резервов под разбирательства, в том числе судебные, из-за обвала майских фьючерсов нефти WTI до отрицательных значений, т.к. все обязательства по данному контракту исполнены, заявил журналистам финансовый директор биржи Максим Лапин.

"Какие правила создания резервов? Резервы создаются в случае, либо когда уже наступило событие, которое повлекло потерю денежных средств, а вторая причина – если есть уже сложившийся иск, судебное разбирательство с высокой вероятностью его проигрыша. Тогда формируется резерв", — сказал Лапин.

"На текущий момент биржа в ситуации WTI: дефолтов у участников не было, маржин-коллов – не было, то есть все обязательства по данному контракту исполнены. Поэтому никакой потери фондов, никакого основания для создания резервов просто нет", — пояснил он.

"С точки зрения судебных исков и так далее… Каждый из судебных исков будет анализироваться по мере их поступления. Поэтому сейчас оснований формирования резерва по данной истории также не существует", — добавил Лапин.

Котировки фьючерсов на нефть WTI (с поставкой в мае) 20 апреля впервые в истории упали до отрицательных значений, на Нью-Йоркской товарной бирже они достигали минус 40,32 доллара за баррель. На Мосбирже торги этим фьючерсом в тот же день завершились раньше и на отметке 8,84 доллара. А NYMEX по итогам продолжавшихся 20 апреля торгов определила цену исполнения (экспирации) контракта в минус 37,63 доллара.

Мосбиржа 21 апреля торги этим фьючерсом не проводила из-за неготовности брокерских и клиринговых систем к работе с отрицательными ценами, а цену экспирации взяла по обычному регламенту с NYMEX.

В юридической компании Milton Legal 24 апреля сообщили РИА Новости, что инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть WTI 20 апреля по цене минус 37,63 доллара за баррель, в то время как 21 апреля цена смогла выйти в плюс. В иске инвесторы потребуют признать это незаконным и возместить понесенные убытки. Сумма иска может достичь 1 миллиарда рублей.