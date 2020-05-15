МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы второй день подряд умеренно повышается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск пятницы снижался на 20 копеек — до 73,28 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 79,14 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 3,9% — до 32,34 доллара за баррель.