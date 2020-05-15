МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов уверенно растет на позитивном внешнем фоне; акции Мосбиржи замедлили рост после скачка на открытии, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.18 мск пятницы повышался на 1,2% — до 2621 пункта, индекс РТС — на 2,3%, до 1128 пунктов.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 3,3% — до 32,16 доллара за баррель. Фондовые фьючерсы США и Европы поднимаются на 0,2-1,5%.

Акции Мосбиржи с утра подскакивали на 2,7% на данных финансовой отчетности, однако потом замедлили рост до 0,5%. Чистая прибыль биржи по МСФО в первом квартале 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 90,7% — до 5,904 миллиарда рублей.