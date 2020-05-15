МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу растут на фоне заметного роста на нефтяных рынках, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний дорожают на торгах в Лондоне

По состоянию на 10.35 мск британский индекс FTSE 100 рос на 1,13% — до 5806,5 пункта, французский CAC 40 — на 1,05%, до 4317,86 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,12%, до 10452,3 пункта.

В пятницу рост индексов обусловлен ростом цен на нефть, что в свою очередь повлияло на рост акций нефтяных компаний. Цены на нефть марок Brent и WTI растут в пятницу утром более чем на 3%. Бумаги BP и Royal Dutch Shell дорожают более чем на 1% и 2% соответственно.

Кроме того, оптимизма участникам торгов добавила китайская макростатистика, свидетельствующая о постепенном восстановлении экономики от коронавируса. Промышленное производство в Китае в апреле 2020 года на фоне улучшения эпидемиологической ситуации впервые с начала года показало рост – на 3,9%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков в 1,5%.

В центре внимания инвесторов теперь макростатистика из Европы. Позднее в пятницу ожидается публикация данных о ВВП Германии и еврозоны в первом квартале.