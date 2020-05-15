МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу растет по основным индексам вслед за нефтяными котировками, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 14.40 мск рос на 0,56%, до 2604,43 пункта, индекс РТС — на 0,79%, до 1111,71 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 31 копейку — до 73,79 рубля, курс евро — на 37 копеек – 79,73 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,77% — до 31,68 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции Московской биржи поднимаются на 0,36% после отчетности по МСФО за первый квартал текущего года.

"Отчетность оцениваем позитивно… Реакция инвесторов на отчетность слабая. Это объясняется тем, что в краткосрочном плане позитив уже отыгран. Бумага вчера упала после закрытия реестра на дивиденд. Мы сохраняем целевой уровень 158 рублей на горизонте 12 месяцев, что соответствует рекомендации "покупать", — прокомментировал Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Акции "Роснефти" поднимаются на 1,14% как на фоне позитива в нефтяных фьючерсах, так и на фоне результатов по МСФО за первый квартал, которые оказались лучше прогнозов аналитиков.

В лидерах роста – акции "Интер РАО" (2,48%), ЛСР (2,4%), префы "Татнефти" (2,24%), акции МТС (1,83%), Polymetal (1,81%), а также акции "Северстали" (1,68%), "Мосэнерго" (1,38%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (1,38%), "Яндекса" (1,35%) и акции НЛМК (1,35%).

Среди лидеров снижения – акции "М.Видео" (-1,76%), депозитарные расписки X5 (-1,44%), акции "Аэрофлота" (-1,36%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,03%).

ПРОГНОЗЫ

Сегодня ожидаются данные о падении продаж в США, напоминает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс". "Если они окажутся сильно хуже ожиданий, настроения игроков легко развернутся в обратную сторону, пока мы видим возможный верхний предел на 1140 пунктах", — добавляет он.

Российские фондовые индикаторы вернулись в недельный диапазон консолидации, из которого вчера на некоторое время выходили вниз, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер". Теперь вероятней выглядит попытка пробоя его верхней границы, находящейся у индекса Мосбиржи на уровне 2675 пунктов, у индекса РТС – на отметке 1144 пунктов, полагает он.