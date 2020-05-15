МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются, рекордно низкие показатели по торговле и производству в США сдерживают торги, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 16.44 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 0,32%, до 23550,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,77%, до 8874,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,56%, до 2836,72 пункта.

Ранее министерство торговли США сообщило о снижении розничных продаж в стране в апреле на 16,4% к марту, такое падение стало рекордным. Аналитики прогнозировали уменьшение показателя только на 12%. Сокращение индикатора в марте к февралю составило 8,3% против первоначальной оценки в 8,7%.

Промышленное производство в стране в апреле также упало рекордными темпами за более чем 100-летнюю историю ведения Федрезервом этой статистики — на 11,2% в месячном выражении. При этом эксперты ожидали снижение индикатора на 11,5%.

На следующей неделе будет опубликован протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, встреча прошла 28-29 апреля. По итогам апрельской встречи регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Трейдеры надеются получить больше информации по планам центробанка по монетарной политике. Следующее заседание запланировано на 9-10 июня.