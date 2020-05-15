МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Акционеры "Трансконтейнера", несмотря на рекомендации совета директоров, отказались от финальных дивидендов за 2019 год из-за ситуации с COVID и высокой волатильности рынков, сообщила компания.

Ранее совет директоров "Трансконтейнера" рекомендовал финальные дивиденды за 2019 год из расчёта 53,27 рубля на акцию, общий объем выплат за весь год с учетом промежуточных мог составить 25% чистой прибыли по РСБУ. Годовое собрание проходило в форме заочного голосования из-за ситуации с коронавирусом.

"Решения по следующим вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Центр по перевозке грузов в контейнерах "Трансконтейнер" не приняты: Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2019 года… Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года", — говорится в сообщении.

"Решение по дивидендам компании связано с неопределенностью, вызванной пандемией COVID-19 и высокой волатильностью глобальных рынков, в том числе — транспортного", — прокомментировали в компании решение о невыплате дивидендов.

Чистая прибыль "Трансконтейнера" по РСБУ в 2019 году выросла на 28,9%, до 11,6 миллиарда рублей. "Трансконтейнер" выплачивал дивиденды за первое полугодие 2019 года — 154,57 рубля на акцию на общую сумму 2,147 миллиарда рублей. Тогда акционерами оператора еще были РЖД, ВТБ и и "Енисей Капитал". Их пакеты купила группа "Дело Сергея Шишкарева, которая сейчас владеет 99,6% акций "Трансконтейнера".

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ. Группа "Дело" в настоящее время владеет 99,641% "Трансконтейнера".