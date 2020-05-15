МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота несколько ускорила рост в пятницу вечером на фоне обострения отношений между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.28 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,51%, или на 8,95 доллара, до 1749,85 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 4,28%, до 16,848 доллара за унцию.

Инвесторы всё больше предпочитают золото как традиционно более надежный актив в свете нестабильности отношений США и Китая. Китай недоволен обвинениями Штатов в причастности к распространению нового коронавируса.

"Рынки очень обеспокоены… Любое ухудшение в отношениях между этими двумя странами может стать плохой новостью для всех, но хорошо повлияет на золото", — сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).

Трейдеры также продолжают оценивать экономические последствия распространения коронавируса. Так, ВВП 19 стран еврозоны, по оценке европейского статистического агентства Евростат, в прошлом квартале снизился на 3,8% в квартальном выражении, что стало самым сильным падением в истории наблюдений, с 1995 года, и на 3,2% — в годовом.