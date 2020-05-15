МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в пятницу вечером по отношению к другим основным мировым валютам после выхода данных о рекордном падении показателей промышленного производства и розничных продаж в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск курс евро к доллару рос до 1,0831 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0804 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 107,23 иены с уровня предыдущего закрытия в 107,26 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,23%, до 100,23 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать влияние пандемии коронавируса на экономику. Ранее в пятницу стало известно, что объем розничных продаж в США в апреле рекордно упал — на 16,4% по сравнению с мартом, а объем промышленного производства снизился также на рекордные 11,2% по отношению к предыдущему месяцу.

Трейдеры также следят за ситуацией с распространением коронавируса в мире по мере снятия ограничительных мер рядом стран. Так, в Китае, откуда началось распространение вируса, за минувшие сутки было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом и 11 бессимптомных носителей. В то же время власти США были вынуждены продлить карантинные меры в Нью-Йорке, основном очаге распространения вируса, до 13 июня.