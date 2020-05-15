МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Физический спрос на золото в январе-марте 2020 года сократился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 753 тонн, что стало минимальным значением с 2009 года, говорится в обзоре Refinitiv GFMS.

Потребление золота ювелирной промышленностью в мире упало на 41%, до 273 тонн. В частности, спрос в Китае обвалился на 62% из-за эпидемии COVID-19 и полной остановкой экономики. В Индии — на 34% — на фоне рекордно высоких цен на золото в начале квартала, а в конце марта правительство практически полностью запретило торговлю ювелирными изделиями.

Розничный спрос на слитки и монеты снизился на 11%, до 240 тонн, включая 151 тонну слитков (-21%) и 89 тонн монет (+12%). Приток в ETF составил 300 тонн в первом квартале против 38 тонн годом ранее и 22 тонн в четвертом квартале.

В январе-марте 2020 года покупки золота банками (официальный сектор) снизились на 11%, до 129 тонн.

Общее предложение золота в мире за первый квартал выросло на 5%, до 1,151 тысячи тонн, при этом производство первичного золота (добыча) выросло на 3%, до 842 тонн, а вторичная переработка снизилась на 2%, до 299 тонн, глобальная хеджевая книга выросла на 9 тонн против 25 тонн годом ранее.

Средняя цена на золото в первом квартале 2020 года составила 1582 долларов за унцию, что выше аналогичного периода годом ранее на 21%. Прогноз по средней цене на 2020 год составляет 1558 долларов за унцию.

Менеджер подразделения по исследованиям рынка драгоценных металлов Refinitiv GFMS Кэмерон Александр считает, что в краткосрочной перспективе сохраняется риск падения цены на золото. "Вместе с тем, учитывая усиление неопределенности и ожидание глобальной экономической рецессии, беспрецедентные меры стимулирования со стороны центральных банков по всему миру и сохранение процентных ставок на исторически низких и даже отрицательных значениях, мы считаем, что золото будет подниматься до новых пиков. По нашим оценкам, в 2020 году средняя цена на драгоценный металл составит 1637 долларов за унцию, при этом позднее может быть преодолена отметка в 1800 долларов за унцию", — резюмировал эксперт.