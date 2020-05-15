МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу выросли в пределах 1,2%, поддержала торги коррекционная динамика и оптимизм по ситуации с борьбой против коронавируса, свидетельствуют данные торговых площадок.

По итогам сессии пятницы британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,06%, до 5802,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,11%, до 4277,63 пункта, немецкий DAX — на 1,24%, до 10465,17 пункта.

В предыдущие две торговые сессии индексы показывали негативную динамику из-за опасений по влиянию коронавируса на экономику мира и региона, которые поддерживались слабой макростатистикой и заявлениями главы Федрезерва США о рисках продолжительного влияния пандемии на экономику.

В пятницу настроения трейдеров поддерживает оптимизм по поводу ситуации вокруг борьбы в пандемией в регионе. Так, в Германии продолжается постепенное снятие мер по самоизоляции, введенных в марте в связи с пандемией коронавируса. Кроме того, ранее в мае вице-президент института Роберта Коха Ларс Шааде заявил, что второй волны заболевания коронавирусом в ФРГ можно избежать, если придерживаться необходимых санитарных правил.

Инвесторы отреагировали также на внутреннюю статистику. ВВП Германии в первом квартале, по первой оценке, в годовом выражении снизился сильнее ожиданий — на 1,9% при прогнозе снижения в 1,6%, но в квартальном уменьшение ожидаемо составило 2,2%. ВВП еврозоны, по второй оценке, снизился на 3,2% в годовом выражении, хотя аналитики ожидали снижения на 3,3%.