МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Нерезиденты купили 19,8% облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционе Минфина России в среду, говорится в еженедельном обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"Минфин России разместил на аукционе 13 мая два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном со сроком до погашения 5,5 и 15,2 года на общую сумму 128,1 миллиарда рублей. Высокий спрос на ценные бумаги сохранился со стороны локальных инвесторов, а нерезиденты сократили покупки на аукционе по сравнению с прошлой неделей, их доля составила 19,8%", — говорится в обзоре.

Объем вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в период с 8 по 14 мая увеличился на 28 миллиардов рублей, их доля на 14 мая составила 30,3%.

На вторичных биржевых торгах ОФЗ с 8 по 14 мая основными покупателями выступали прочие банки и дочерние иностранные банки (68,6 и 13,3 миллиарда рублей соответственно), основными продавцами были системно значимые кредитные организации (73,8 миллиарда рублей), сообщил ЦБ.

Нерезиденты с 8 по 14 мая продали российских акций на биржевом рынке РФ на 28,7 миллиарда рублей.

"На биржевом рынке акций СЗКО (системно-значимые кредитные организации) осуществили покупки на сумму 21,6 миллиарда рублей, нерезиденты выступали основными продавцами (28,7 миллиарда рублей)", — говорится в обзоре регулятора.

По данным регулятора, нерезиденты с 8 по 14 мая купили на внутреннем рынке РФ валюту на 32,4 миллиарда рублей.

"Ситуация на российских финансовых рынках в период с 8 по 14 мая в целом оставалась спокойной: снизились волатильность курса рубля и риск-премия на Россию. Нерезиденты и дочерние иностранные банки в отчетный период приобрели валюты на 32,4 миллиарда рублей. Курс рубля к доллару США изменился незначительно", — говорится в обзоре.