МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций повысился в пятницу на фоне продолжившегося роста нефтяных котировок.

Ухудшившаяся конъюнктура американского фондового рынка сдержала рост рынка акций РФ.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 0,14%, до 2593,91 пункта, индекс РТС — на 0,41%, до 1107,49 пункта. При этом за неделю индекс Мосбиржи снизился на 1,8%, РТС — на 2,5%.

РЫНОК ОПЕРСЯ НА НЕФТЬ

Российский фондовый рынок в пятницу торговался в плюсе. Тон росту задавали выросшие накануне мировые рынки и дорожающий в последние дни рынок нефти.

В течение дня западноевропейские рынки поднимались и закончили торги ростом на 0,1-1,2% по основным индексам.

В то же время, американский рынок вечером снижался на 0,1-0,3%. Негативные макроэкономические данные, в частности, по рекордно упавшему в апреле (на 11,2%) промпроизводству, надавили на рынок. Кроме того, перспективы торговой войны между КНР и США добавляют негатива.

Китай в ответ на план США по блокировке поставок полупроводников от мировых производителей микросхем компании Huawei готов принять ряд контрмер, включая ограничений против таких американских компаний, как Apple, Qualcomm и Cisco. Ранее министерство торговли США заявило, что вносит в экспортное правило поправки, "стратегически направленные против приобретения компанией Huawei полупроводников, которые являются прямым продуктом определенного программного обеспечения и технологий США".

Рынок нефти рос в течение дня и вечером прибавлял 4%, до 32,4 доллара за баррель на фоне оптимизма по перспективам спроса на сырье. Промпроизводство в КНР в апреле впервые с начала года показало рост — на 3,9%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков в 1,5%. Сильная производственная статистика по стране поддерживает ожидания по спросу на нефть.

В лидерах роста оказались акции "Сургутнефтегаза" (+2,2), Polymetal (+2%), МТС (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,1%). Снизились акции ФСК ЕЭС (-2,6%), "Мосбиржи" (-2,5%), "Алросы" (-2,1%), "Аэрофлота" (-1,7%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу старались отвоевать нижние границы краткосрочных диапазонов 2600-2700 и 1100-1150 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Краткосрочная техническая картина на рынке остается неопределенной, а среднесрочная – позитивной до падения индикаторов ниже 2500 и 1000 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2550-2660 пунктов", — оценила она.

Период боковои? динамики торгов на россии?ском рынке акции? в начале предстоящеи? недели продолжится, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

"Фундаментальных драи?веров для роста и выхода индекса Мосбиржи выше 2700 пунктов не просматривается, в то время как риски второи? волны пандемии COVID-19 и торгового обострения между США и КНР продолжают довлеть над покупателями. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник будет колебаться в диапазоне 2580-2650 пунктов", — оценил он.