МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Средняя численность работников ВТБ в первом квартале 2020 года увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 51 381 человек, следует из ежеквартального отчета кредитной организации.

Согласно прошлогоднему отчету, средняя численность сотрудников банка за первый квартал 2019 года составила 49 358 человек.

Фонд начисленной зарплаты за отчетный период увеличился на 8%, до 24,852 миллиарда рублей. Выплаты социального характера сократились на 6,9% и составили 959,1 миллиона рублей.

ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка.