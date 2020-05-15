МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль к вечеру пятницы слегка снижался против доллара и евро, несмотря на рост рынка нефти.

Перед выходными инвесторы предпочитают выйти в валюту для хеджирования рисков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.30 мск повышался на 12 копеек до 73,60 рубля, курс евро — на 24 копейки до уровня 79,60 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СДАЕТ ПЕРЕД ВЫХОДНЫМИ

Российская валюта в течение торгов пятницы разнонаправленно колебалась около уровней предыдущего закрытия.

С утра преобладали позитивные тенденции на фоне дорожающей нефти и позитивной динамики мировых фондовых индексов.

К вечеру в плюсе осталась только нефть. Стоимость барреля марки Brent прибавляла вечером 4,4%, до 32,49 доллара за баррель на фоне оптимизма по перспективам спроса на сырье. Промпроизводство в КНР в апреле впервые с начала года показало рост — на 3,9%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков в 1,5%. Сильная производственная статистика по стране поддерживает ожидания по спросу на нефть.

В то же время, негативные макроэкономические данные, в частности, по рекордно упавшему в апреле (на 11,2%) промпроизводству, надавили на аппетит к риску. Кроме того, перспективы торговой войны между КНР и США добавляют негатива.

Китай в ответ на план США по блокировке поставок полупроводников от мировых производителей микросхем компании Huawei готов принять ряд контрмер, включая ограничения против таких американских компаний, как Apple, Qualcomm и Cisco. Ранее министерство торговли США заявило, что вносит в экспортное правило поправки, "стратегически направленные против приобретения компанией Huawei полупроводников, которые являются прямым продуктом определенного программного обеспечения и технологий США".

Приближение выходных и сохранение рисков, связанных, кроме прочего с пандемией коронавируса, толкнули часть инвесторов к выходу в валюту.

В итоге, доллар и евро вечером повышались к рублю на 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти повысилась до уровня 2,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара завершает неделю вблизи уровня 73,5 рубля, отмечает Антон Покатович из компании "БКС Премьер". Нефть удерживается на уровнях выше 32 долларов, ценовои? рост долгового рынка РФ продолжается на ожиданиях инвесторами дальнейшего активного снижения ключевой ставки ЦБ, отметил он.

"Несмотря на снижение объемов продажи валюты Банком России рублю удается сохранять стабильность. Ожидаем, что в понедельник курс будет формироваться в диапазоне 73-74,5 рубля за доллар. На наш взгляд, у российского долгового рынка остается потенциал для продолжения роста, что также может оказывать определенную поддержку рублевому курсу. При отсутствии новых понижательных движении? на нефть рублю, скорее всего, удастся сохранять стабильность", — отметил он.

Курс доллара в рамках завершающейся укороченной недели проверил на прочность краткосрочное сопротивление росту около 74,50 рубля и очень сильную поддержку на 73,00 рубля, отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер". Несмотря на многочисленные попытки, последний раз уверенное закрытие ниже этого уровня можно было наблюдать только 13 марта, отметил он.

"Пока котировки доллара ниже 74,50 рубля, сохраняется шанс его падения до 72,60 рубля и потенциал проверки на прочность психологического уровня 70,00 рубля. Приближение летнего автомобильного сезона должно сильнее подстегивать к росту цены на нефть, майский налоговый период также должен оказывать поддержку рублю на предстоящей неделе. На фоне общемирового посткоронавирусного "перезапуска" аппетит к риску также может возрасти. Это еще один фактор поддержки российской валюты", — сказал Шульгин.