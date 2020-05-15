МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе легкого повышения основных биржевых индексов и стабильности рубля, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся за неделю в пределах 0,3% — до 2595 пунктов и 1111 пункта соответственно.

Цена на нефть марки Brent при этом останется около уровня 32,5 доллара за баррель марки Brent, а курс евро на форексе сползет немного ниже 1,08 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара на внутреннем валютном рынке за неделю не изменится: останется около уровня 73,6 рубля, евро – выше 79,5 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Экономическая статистика и прогнозы продолжают ухудшаться, в то время как снятие карантинных ограничений на фоне по-прежнему неутешительных цифр по коронавирусу продвигается достаточно медленно, отмечает Валерий Вайсберг из ГК "Регион".

Инвесторы продолжат торговать с оглядкой на макроэкономическую статистику, которая в большинстве стран, хоть и не до конца, но уже полноценно учитывает влияние коронавируса, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. В частности, внимание игроков привлекут данные по предварительным PMI за май в ведущих мировых экономиках, а также данные по строительному сектору в США, уточняет он.

Новая эскалация в отношениях Китая с западом (обвинения в сокрытии данных о заболевании, шантаж неисполнением первой фазы сделки с США, аннулирование заказов на медицинские изделия) делает перспективы восстановления глобальной экономики еще более хрупкими, указывает Вайсберг.

"С учетом текущей слабости обеих экономик, такая ситуация выглядит особенно опасной, поскольку инвесторы закладывали в цены рисковых активов сценарий умеренного восстановления. При дальнейшем нагнетании конфликта рынку придется пересмотреть свои ожидания в худшую сторону, что может стать поводом для негативной динамики. На этом фоне Федрезерв США может пересмотреть свое негативное отношение к отрицательным процентным ставкам", — говорит Владимир Евстифеев из Банка "Зенит".

Нефть будет торговаться в широком диапазоне из-за продолжающейся эпидемии коронавируса, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга.

"При этом стоит отметить, что в последние дни появляется много разносторонней информации относительно сделки ОПЕК+, одни страны вроде не могут договориться со своими компаниями по поводу сокращения. Тогда как с другой стороны, отдельные страны готовы взять на себя дополнительные ограничения по добыче. В частности, несколько стран персидского залива могут дополнительно сократить добычу более чем на 1 миллион баррелей, что эквивалентно 10% соглашения достигнутого ранее", — отмечает он.

На фоне улучшений ожиданий по спросу на рынке энергоносителей и, соответственно, балансу спроса и предложения, покупки могут преобладать, несмотря на давление со стороны макроэкономических данных и противостояние США-Китай, считает Зварич. В результате этого ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпримет попытку подъема в диапазон 32-35 долларов за баррель, прогнозирует он.

Особое внимание биржевых игроков будет также приковано к протоколам последнего заседания ФРС, которые будут опубликованы в среду, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". На российском рынке новости от регулятора ожидаются в пятницу, когда состоится очередная пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной (они теперь проводятся раз в две недели), добавляет он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

По мнению Бахтина из "БКС Премьер", период боковой динамики торгов на российском рынке акций на предстоящей неделе продолжится.

Надежных драйверов для выхода индекса Мосбиржи в район 2700-2750 пунктов и выше пока не видно, в то же время масштабные стимулы и общерыночные надежды на скорое восстановление экономической активности вкупе с консолидацией нефтяных цен в районе 30 долларов позволяют удерживать позиции выше 2600 пунктов, считает он.

"На наш взгляд, основное внимание инвесторов на будущей неделе будет сосредоточено на новостях о распространении коронавируса, в особенности там, где были введены послабления. Признаки второй волны пандемии могут существенно негативно повлиять на аппетит к покупке риска", — добавляет он.

"Для российского рынка важным является то, что нефть придерживается тенденции роста на фоне дополнительных усилий по сокращению предложения со стороны арабских производителей. Китай также сообщает о восстановлении спроса на топливо. Поэтому нефтяной фактор позволит российскому рынку более спокойно пережить американскую торговую паранойю. Впрочем, ждать какого-то акцентированного роста в таких условиях также сложно", — говорит Андрей Кочетков "Открытие Брокер".

Российский фондовый рынок на предстоящей неделе может отыграть падение, показанное ранее, и вернуться к уровню в 2650 пунктов, полагает Манько из РИА Рейтинга. При этом рост будет фронтальный и явных лидеров, и аутсайдеров в отраслевом разрезе не будет, считает он.

Рынок может последовать за внешним фоном и сломать негативный тренд, если появится соответствующий информационный повод, полагает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс". При этом целью роста может стать уровень 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, но и вариант со снижением к 2450 пунктам не ушел с повестки дня.

РУБЛЬ ОСТАНЕТСЯ СТАБИЛЬНЫМ

В отсутствие внешних шоков рубль останется на тех же уровнях, говорит Константин Кочергин из банка "Восточный". "При незначительном снижении цены нефти можно ожидать, что ЦБ вернется к продаже валюты, полученной из ФНБ за долю в Сбербанке. К концу недели начнет расти спрос со стороны экспортеров перед уплатой НДПИ", — добавил он.

Динамика цен на нефть не даст поводов для уверенного укрепления рубля, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Важным фактором станет возможное снижение спроса на риск, которое нивелирует позитив с рынка энергоносителей. В результате доллар продолжит консолидироваться в диапазоне 73-75 рублей", — добавил он.

На фоне умеренного внешнего негатива рубль на следующей неделе, вероятно, будет торговаться вблизи уровня 74 рубля за доллар, Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Курс доллара удержится в диапазоне 73-75 рублей, инвесторы ожидают снижения ключевой ставки, поэтому спрос на рублевые инструменты сохраняется, считает Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Российские активы продолжат сохранять устойчивость на фоне дорожающей нефти и ожиданий по дивидендам: на будущей неделе окончательные рекомендации утвердят советы директоров Сбербанка, "Лукойла" и "Газпрома" – тяжеловесов индекса Мосбиржи, отмечает Вайсберг из ГК "Регион".

"Постепенное восстановление баланса на рынке нефти это, прежде всего, позитив для нефтегазового сектора российского рынка. Поэтому мы ждём попыток дальнейшего роста капитализации нефтяных компаний", — говорит Кочетков "Открытие Брокер".

Всё более чётко проявляются проблемы потребительской сферы РФ из-за резкого падения доходов населения в условиях COVID-19 шока, поэтому сектор розничной торговли может быть под давлением, добавляет он.

Ващенко из "Фридом Финанс" полагает, что лидерами роста будут бумаги потребительского сектора, аутсайдеры — акции банков, за исключением TCS, в которую входит "Тинькофф банк".

На локальном рынке в фокусе отчетность "Русагро", Qiwi, "Алросы", "Ростелекома", ТМК.