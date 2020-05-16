ВАШИНГТОН, 15 мая /ПРАЙМ/. Россия в марте 2020 года в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

Из общей суммы 473 миллиона долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 3,381 миллиарда — на долгосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

Это первое существенное сокращение вложений в гособлигаций США Россией за последние месяцы. В феврале-январе Россия наращивала вложения в государственные ценные бумаги США после сокращения в декабре 2019 года.

До этого РФ три месяца подряд увеличивала вложения.

На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц увеличились на 3,4 миллиарда долларов — до 1,271 триллиона. На втором месте остается Китай с 1,081 триллиона долларов (сокращение на 10,7 миллиарда). Следом идет Великобритания (395,3 миллиарда долларов), которая сократила объем облигаций на своем балансе на 7,9 миллиарда долларов.