Amazon France надеется начать возобновлять работу своих распределительных центров с 19 мая
МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Компания Amazon France рассчитывает начать возобновлять работу своих распределительных центров с 19 мая, сообщается в Twitter компании.
Гигант сетевых продаж закрыл распределительные центры во Франции после решения суда, который обязал компанию провести проверку рисков заражения COVID-19 на своих складах и на это время ограничить онлайн-торговлю исключительно товарами первой необходимости. Апелляционный суд подтвердил это решение.
Компания заявила, что в настоящий момент заканчивает переговоры с представителями персонала и комитетами по социальным и экономическим вопросам компании и надеется вновь открыть французские распределительные центры в ближайшие дни.
"В настоящее время мы работаем над постепенным возобновлением работы наших распределительных центров с 19 мая", — сообщается на официальной странице французского отделения компании в Twitter.
https://1prime.ru/Financial_market/20200516/831455087.html