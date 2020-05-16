МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Компания Amazon France рассчитывает начать возобновлять работу своих распределительных центров с 19 мая, сообщается в Twitter компании.

Гигант сетевых продаж закрыл распределительные центры во Франции после решения суда, который обязал компанию провести проверку рисков заражения COVID-19 на своих складах и на это время ограничить онлайн-торговлю исключительно товарами первой необходимости. Апелляционный суд подтвердил это решение.

Компания заявила, что в настоящий момент заканчивает переговоры с представителями персонала и комитетами по социальным и экономическим вопросам компании и надеется вновь открыть французские распределительные центры в ближайшие дни.

"В настоящее время мы работаем над постепенным возобновлением работы наших распределительных центров с 19 мая", — сообщается на официальной странице французского отделения компании в Twitter.