ВАШИНГТОН, 16 мая /ПРАЙМ/. Контрсанкции КНР против американских корпораций, которые могут быть приняты в ответ на действия администрации США, серьезно ударят по бизнесу этих компаний, заявил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

Более того, происходящее может помешать реализации торговой сделки между США и КНР, добавляет он.

Ранее издание Global Times со ссылкой на свои источники заявило, что Китай рассматривает возможность ввести весьма серьезные санкции в отношении американских компаний после действий США против Huawei. Эти санкции могут коснуться таких компаний, как Apple, Boeing, Qualcomm и других.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить ограничения на экспорт американских товаров для китайской компании Huawei из-за угрозы нацбезопасности США и мировой стабильности.

В тот же день стало известно, что минторг США принял меры, направленные против поставок полупроводников от мировых производителей микросхем китайской компании Huawei. В соответствии с внесенными поправками, иностранные компании, использующие американское оборудование для производства чипов, должны будут получить лицензию в США, прежде чем поставлять определенные чипы компании Huawei или такому подразделению, как HiSilicon.

"Несомненно, если китайское правительство решится на контрсанкции против отдельных американских компаний, для них это будет очень болезненным. Например, Boeing сильно зависит от размещения заказов на самолеты в Китае, под угрозой контракт на свыше 100 единиц. Для авиапроизводителя, чье финансовое положение и без этого было не совсем благополучным, потеря китайского заказа может означать практически полный финансовый крах и обращение за госпомощью", — считает Шостак.

По его словам, пострадают и Apple, и Qualcomm, у которых доля продаж в Китае составляет от 10 до 20% от общего объёма продаж.

Санкции затронут также средний и мелкий сегмент американского бизнеса, который сильно зависит от китайских поставщиков-производителей компонентов или же готовой продукции, добавляет он. Не в стороне останутся и крупные американские инвестфонды, которые в последнее время активно наращивали вложения в китайские ценные бумаги.

Эксперт добавляет, что можно только предполагать какие конкретные меры предпримет китайская сторона. Шостак напоминает, что угроза введения подобных санкций муссировалась ещё в прошлом году в контексте взаимных обвинений во время переговоров по новому торговому соглашению, однако тогда дальше воинственной риторики дело не дошло. "Сейчас же такая угроза более чем реальна", — подчеркивает он.

Аналитик указывает, что особенно эта угроза стала обозримее на фоне того, что американские парламентарии ищут виновника в распространении пандемии, а ряд штатов подает иски в американские суды на Китай за потери, связанные с пандемией.

"В последнее время китайская дипломатия стала гораздо более жёстче и наблюдается отход от традиционной линии мягкого сдерживания. Мы видим это на примере последних заявлений высокопоставленных чиновников МИД Китая. Становится очевидным, что Китай не намерен терпеть односторонние обвинения и имеет арсенал жёстких мер давления в запасе", — резюмирует Шостак, добавляя, что происходящее создает дополнительное препятствие в реализации первой фазы торговой сделки между США и Китаем.