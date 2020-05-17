МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Сбербанк зарегистрировал 100%-ную дочернюю компанию в сфере фармацевтики "Иммунотехнологии", следует из данных ЕГРЮЛ.

Основным видом деятельности заявлена оптовая торговля фармацевтической продукцией. Среди дополнительных видов деятельности указаны производство фармацевтических субстанций; производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях; научные исследования и разработки в области биотехнологии.

Уставный капитал компании составляет 50 миллионов рублей. Компания зарегистрирована 15 мая.

В Сбербанке отказались от комментариев.

Сбербанк в конце апреля направил более 3 миллиардов рублей, в том числе собранных топ-менеджерами и сотрудниками банка, на борьбу с пандемией, создание и производство вакцин и лекарств против COVID-19, а также на создание условий их доступности для граждан России.