ЛОНДОН, 17 мая /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Экс-глава Лондонской фондовой биржи (LSE), председатель совета директоров российского производителя удобрений "Фосагро" Ксавье Роле назначен неисполнительным главой направления рынка капиталов британской брокерской компании Shore Capital, сообщила в воскресенье сообщила финансовая компания.

"Shore Capital рад сообщить, что Ксавье Роле присоединился к группе в качестве неисполнительного главы бизнеса рынков капитала", — говорится в сообщении.

По словам главы совета директоров и основателя Shore Capital Ховарда Шора, Роле имеет "безупречный бизнес-послужной список, и его знания и руководство будут неоценимы" по мере того, как компания стремится к эффективной работе на рынке на фоне кризиса, связанного с коронавирусом.

Роле, руководивший LSE на протяжении девяти лет, также является членом совета директоров Фондовой биржи Саудовской Аравии Tadawul.

За годы работы под его руководством капитализация группы Лондонской фондовой биржи выросла с 800 миллионов фунтов стерлингов до 14 миллиардов. До прихода в LSE Роле работал в Lehman Brothers, Kleinwort Benson, CS First Boston и Goldman Sachs & Co.

Shore Capital была основана в 1985 году сторонником и спонсором британской Консервативной партии Ховардом Шором. Компания предоставляет брокерские, инвестиционные услуги, а также услуги по управлению капиталом.