МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут в надеждах на постепенное восстановление мировой экономики, пострадавшей от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,61% — до 2885,83 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,24%, до 1812,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,4%, до 23892,24 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,53%, до 20142,6 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,63%, до 1939,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,23%, до 5471,3 пункта.

В понедельник инвесторы в Азии с оптимизмом продолжают следить за постепенным открытием странами своих экономик и смягчением карантинных мер, введенных с целью сдержать распространение коронавируса. Это дает надежду рынкам на то, что мировая экономика начинает выходить из рецессии.

"Экономика Европы и США, вероятно, достигла дна в апреле и постепенно начинает оживать", — приводит агентство Рейтер мнение экономиста Barclays Кристиана Келлера (Christian Keller).

Оптимизма добавляет также статистика по ВВП из Японии, оказавшаяся лучше прогнозов аналитиков. ВВП страны в первом квартале 2020 года, по предварительной оценке, уменьшился на 0,9% к предыдущему кварталу, свидетельствуют данные правительства страны, при прогнозе в 1,2%.