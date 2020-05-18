МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Цена на золото растет в понедельник утром, достигнув максимума с 2012 года, после заявления главы Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.57 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,97%, или на 17 долларов, до 1773,3 доллара за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов понедельника цена достигала максимума с сентября 2012 года в 1774,8 доллара. Майский фьючерс на серебро дорожает на 3,32%, до 17,63 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота — как традиционно более надежного актива — оказывает предположение Пауэлла о том, что безработица в США по итогам второго квартала 2020 года может достигнуть 25%, сокращение ВВП —20%. Так, он подчеркнул, что властям США будет необходимо продолжить стимулирование экономики, пока она полностью не стабилизируется.

"Восстановление, вероятно, будет более проблематичным, чем думают оптимисты, и золото, вероятно, будет извлекать выгоду из огромного увеличения денежной массы, которое ждет нас впереди",- сказал агентству Блумберг старший аналитик по ресурсам в MineLife Гэвин Вендт (Gavin Wendt).