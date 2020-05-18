События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 мая
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CAD
|Канада — День Виктории — выходной на Фондовой бирже Торонто
|2:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (1кв2020)
|-7,3%
|-3,4% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|-1,9%
|-0,9% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-0,7%
|-4,2% (факт)
|18:00
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (рекомен. по фин. див-дам 2019)
|95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018
|192 (9м2019) — див-д 2019
|RUB
|АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020
|RUB
|Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Газпром нефть — закрытие реестра для участия в ГОСА (11.06.2020, заочное)
|22,05 (9м2018) + 7,95 (фин) — див-д 2018
|18,14 (1П2019) + 19,82 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.06.2020) — див-д 2019
|RUB
|Юнипро — закрытие реестра для участия в ГОСА (10.06.2020, заочное)
|0,1110252759795 (9м2018) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2018
|0,111025275979 (9м2019) + 0,111025275979 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 22.06.2020) — див-д 2019
|RUB
|Татнефть — СД (рекомен. по фин. див-дам 2019)
|30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
|40,11 (1П2019) + 24,36 (9м2019) (ао, ап) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20200518/831462274.html