МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 18 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  CAD Канада — День Виктории — выходной на Фондовой бирже Торонто    
2:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (1кв2020) -7,3% -3,4% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (1кв2020) -1,9% -0,9% (факт)
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -0,7% -4,2% (факт)
18:00 GBP Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро    

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ЛУКОЙЛ — СД (рекомен. по фин. див-дам 2019) 95 (9м2018) + 155 (фин) — див-д 2018 192 (9м2019) — див-д 2019
  RUB АК АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020    
  RUB Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2020 и телеконференция менеджмента    
  RUB Газпром нефть — закрытие реестра для участия в ГОСА (11.06.2020, заочное) 22,05 (9м2018) + 7,95 (фин) — див-д 2018 18,14 (1П2019) + 19,82 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 26.06.2020) — див-д 2019
  RUB Юнипро — закрытие реестра для участия в ГОСА (10.06.2020, заочное) 0,1110252759795 (9м2018) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2018 0,111025275979 (9м2019) + 0,111025275979 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 22.06.2020) — див-д 2019
  RUB Татнефть — СД (рекомен. по фин. див-дам 2019) 30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 40,11 (1П2019) + 24,36 (9м2019) (ао, ап) — див-д 2019