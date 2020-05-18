МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Курс рубля усилил рост к основным инвалютам после старта торгов на фоне растущих нефтяных котировок марки Brent, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск понедельника снижался на 68 копеек — до 72,9 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 78,9 рубля, следует из данных Московской биржи.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 4,28% — до 33,89 доллара за баррель.

На старте торгов доллар снижался в паре с рублем на 45 копеек, евро — на 44 копейки.