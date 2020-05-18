МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Привилегированные акции "Башнефти" с утра в понедельник падали почти на 11%, обыкновенные – на 3,4% против рынка, отыгрывая рекомендацию по дивидендам, обнародованную в пятницу после закрытия торгов акциями на Московской бирже.

К 10.37 мск префы "Башнефти" снижались на 5,03% (ранее в ходе торгов падали на 10,8% — до 1305 рублей), обыкновенные акции – на 1,36% (опускались на 3,4% — до 1710,5 рубля), при этом индекс Мосбиржи рос на 1,62%.

В пятницу компания сообщила, что ее совет директоров рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 107,81 рубля на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А". Годовое собрание акционеров компании состоится 24 июня в заочной форме. Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 6 июля.

Всего на выплату дивидендов по итогам 2019 года по обыкновенным акциям может быть направлено 15,939 миллиарда рублей, по привилегированным акциям типа "А" — 3,211 миллиарда. Таким образом, общая рекомендованная сумма выплат — 19,151 миллиарда рублей. Это 25% от чистой прибыли "Башнефти" по итогам 2019 года, которая составила 76,778 миллиарда рублей.

По итогам 2018 года компания выплатила дивиденды в размере 158,95 рубля на одну обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А". Общий объем выплат составил 28,2 миллиарда рублей, или 29% чистой прибыли по МСФО за 2018 год.

"Башнефть" обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений. Контролирующим акционером является "Роснефть" (57,6647% уставного капитала), у Башкирии 25%, квазиказначейский пакет составляет 4,4115%.