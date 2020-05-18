МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в понедельник растут в среднем на 2% на фоне продолжающегося снятия карантинных мер в регионе, а также поддерживаются корпоративными новостями компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.36 мск британский индекс FTSE 100 рос на 2,07% — до 5919,99 пункта, французский CAC 40 — на 1,94%, до 4360,7 пункта, немецкий индекс DAX — на 2,37%, до 10712,8 пункта.

Экономики по всему миру продолжают снимать ограничения, установленные с целью сдержать распространение коронавируса, что позволяет открывать всё больше предприятий.

Поддерживаются индексы также ростом цен на нефть и корпоративными новостями. Акции BP и Royal Dutch Shell прибавили 5% и 3,5% соответственно, поскольку признаки повышения спроса привели к росту цен на нефть более чем на 1 доллар за баррель. Бумаги Total тем временем дорожают на 4%, компания ранее сообщила, что отменила планы по приобретению активов Occidental Petroleum в Гане.

Акции немецкой Thyssenkrupp подскочили почти на 6% после того, как источник сообщил агентству Рейтер, что компания ведет переговоры о консолидации своего убыточного сталелитейного бизнеса.