МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Минфин России планирует размещение выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ) на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ), на основе которой сформирована биржа для листинга санкционных компаний РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Для реализации стратегических задач государственной экономической политики и последовательного развития инфраструктуры финансовых рынков Минфин планирует размещение выпусков ОФЗ на СПВБ, которые будут аналогичные размещаемым сейчас на Московской бирже. Таким образом появляется конкурентная среда для биржевых площадок на этом сегменте рынка, это будет стимулировать совершенствование биржевых технологий. А у участников появится альтернатива выбора где проводить свои операции", — сообщили в Минфине России.

СПВБ планирует начать на своей площадке размещение ОФЗ и облигаций Банка России (ОБР), свидетельствуют материалы торговой площадки. В частности, СПВБ ищет разработчика ПО для обеспечения размещения ОФЗ и ОБР на новой ИТ-платформе биржи.

В настоящее время ОФЗ и ОБР размещаются на Московской бирже.

В фондовой секции СПВБ на сегодняшний день торгуются акции "Абсолют банка", "Центра венчурного финансирования" и одного выпуска облигаций РЖД. Также на этой торговой площадке были размещены облигации крымского банка РНКБ. К торгам на бирже допущены облигации компании "Комкор", которые пока не размещались.

На бирже проходят сделки прямого репо с Банком России, аукционы и торги по размещению денежных средств на депозиты в уполномоченных банках.