МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" снизил ориентир ставки купонов по биржевым облигациям объемом 15 миллиардов рублей до 5,95-6,05% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Новому ориентиру купонов соответствует доходность к погашению 6,04-6,14% годовых. Первоначальный ориентир ставки купонов составлял 6,15-6,25% годовых (доходность 6,24-6,35% годовых).

Заявки на облигации компания собирает в понедельник. "Магнит" намерен разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-002P-03 с полугодовыми купонами. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 мая.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.